Heimweh, ferne Häfen und exotische Erlebnisse

Shanty Sänger am Sonnabend, 9. Juni, auf dem Stadtfest

Langenhagen (ok). Sie sind in diesem Jahr auch beim Stadtfest in Langenhagen dabei und stellen sich vor: Die Shanty Sänger Langenhagen treten am Sonnabend, 9. Juni, um 16.25 Uhr auf der Bühne 1 im CCL auf. 2002 hat sich diese Gesangsgruppe formiert, tritt bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit ihren Shanties und Seemannsliedern auf und trägt zur Unterhaltung bei. Diese Lieder entstammen meistens der Tradition der Seefahrt und wurden bei der Arbeit zur Taktung des Krafteinsatzes – zum Beispiel Segel hochziehen – gesungen. Es sind Sehnsuchtslieder, die von Heimweh, fernen Häfen und exotischen Erlebnissen zeugen. Natürlich dürfen auch schöne Frauen und verruchtes Hafengeschehen nicht fehlen. Die Shanty Sänger singen diese Lieder, weil so Harmonie, Gleichklang im Takt und somit Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht. „Musik macht glücklich und ist gut für die Seele“, sagt Chorleiter Frank Metzler. Motivierte Sänger sind gern gesehen, können sich eine Meinung beim Konzert bilden und auch unter der Telefonnummer (0163) 3 52 13 04 anrufen. Die Proben finden alle zwei Wochen statt; nächster Termin ist Dienstag, 5. Juni, im Rohdehof 18 um 17 Uhr.