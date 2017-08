Herbstmeister in Engelbostel

Das Blatt hat sich gewandelt

Schützenverein Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel ermittelt den Herbstmeister. Dieser wird auch Winterkönig genannt. Im vorigen Jahr waren die Damen in den meisten Disziplinen oben auf. Das Blatt hat sich jedoch im laufenden Jahr gewandelt. Deshalb wird mit Spannung die Herbstmeisterschaft erwartet. Zeitgleich werden die Gewinner des Heinz-Nitsche-Wanderpreis, des Herbstpokal der Damen sowie der Gemeindekette ermittelt. Die Damen beginnen am Donnerstag 7.September, um 19:30 Uhr. Am Freitag, 8.September, treffen sich die Herren ebenfalls um 19:30 Uhr. Alle Sieger werden auf den Erntefest im Rahmen des Hegermarkt am 17. September geehrt.