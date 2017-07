Hilfe bei Hochwasser nach Starkregen

Langenhagener THW-Einsatzkräfte unterwegs

Langenhagen. Spezialisten der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des THW Hannover/Langenhagen sind in Braunschweig im Einsatz. Sie unterstützen dort die gegen das Hochwasser kämpfenden Einheiten. Unterstützt werden die Kräfte von der Fachgruppe Elektroversorgung. Aktuell sind neun Kräfte im Einsatz. Eine weitere hiesige THW-Fachgruppe arbeitet in Nordstemmen. Das THW verfügt über ein großes Sortiment von leistungsfähigen Pumpen (Elektro- oder eigenem Motorantrieb) zur Beförderung von Schmutzwasser - in den Leistungsklassen 1.000 bis 3.000 und 5.000 Litern pro Minute. In Keller, Tiefgaragen oder Verkehrsanlagen eindringendes Wasser kann abgepumpt werden. Die Pumpen können neben Schmutz- und Abwasser auch Schlamm fördern und sind bei akuter Gefahr sofort einsetzbar. In der Region Hannover sind die Fachgruppen in den Ortsverbänden Hannover/Langenhagen und Wunstorf stationiert. Sie verfügen jeweils über die Kapazität um ca. 32.000 Liter Schmutzwasser pro Minute zu fördern. Das THW kann zur Unterstützung der Feuerwehr auf Anforderung der die für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen der Kommunen und Länder tätig werden, meldet THW-Sprecher Pierre Graser.