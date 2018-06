Buntes Kinderprogramm und Streichelwiese

Burgwedel. In Wettmar findet am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr am Immenweg 11 das alljährliche Hoffest auf dem Ziegenhof von Familie Schümer statt. Der kleine Familienbetrieb hat sich auf die artgerechte Haltung von Milchziegen und Hühnern spezialisiert und verarbeitet in der hofeigenen Käserei die Ziegenmilch zu Käse.Auf der Streichelwiese hoffen wieder viele Ziegen auf große und kleine streichelnde Hände. Alle Kinder erwartet mit der Melkziege, einer Strohbox, einem Käsegeschicklichkeitsbrett und Dosenspritzen mit der Jugenfeuerwehr Wettmar ein buntes Programm.Desweiteren sorgen Mike O`Neill mit seiner stimmungsvollen Livemusik und ein Kunsthandwerkermarkt für kurzweilige Unterhaltung. Stärken können sich die Besucher mit Ziegenkäse, Bratwurst, Kuchen und verschiedenen Getränken.