Hohe Preisgelder für Galopper

"Renntag der Landwirtschaft“ mit Bauernmarkt

Langenhagen. Am Sonntag, 17. September, öffnen sich ab 12.30 Uhr die Tore zur Pferderennbahn Neue Bult für den "Renntag der Landwirtschaft". Auf den grünen Wiesen des Rennbahngeländes lockt ein Bauernmarkt mit 40 Ständen. Im Angebot sind Produkte aus der Region, und wer mag, kann saisonale Köstlichkeiten probieren. In der Stroharena werden vielseitige Showacts rund um Hund und Pferd gezeigt.Zwei hochdotierte Rennen stechen heraus. Der „Große Preis der Metallbau Burckhardt GmbH“ (Internationales Listenrennen, 25.000 Euro) richtet sich an dreijährige und ältere Stuten und geht über 1.600 Meter. Feste Starterin ist Flemish Duchesse aus dem Stall des ehemaligen Jockeys Andreas Suborics. Im Sattel sitzt Marco Casamento, ein aktuell in Überform agierender Nachwuchs-Rennreiter.Mit 52.000 Euro an Preisgeldern ist ein BBAG-Auktionsrennen versehen. In dem Rennen für Dreijährige dürfen nur Pferde starten, die bei der Auktionsgesellschaft BBAG in Iffezheim durch den Ring gegangen sind.Für die jungen Besucher ist der "VGH Pony-Cup" besonders spannend. Bei dem Ponyrennen können sie auf den Sieger tippen und tolle Preise gewinnen.Veranstaltungsbeginn ist um 12.30 Uhr mit der Eröffnung der Stroharena durch die Bläsergruppe der Landesjägerschaft Niedersachsen.