Hoppenstedt im Team

Mit Althusmann in Berlin aktiv

Langenhagen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete im hiesigen Wahlkreis Hendrik Hoppenstedt ist in das Verhandlungsteam der Union für die Arbeitsgruppe „Wohnungsbau, Mieten und Stadtentwicklung“ berufen worden. Verhandlungsführer der CDU ist mit Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Bernd Althusmann (CDU), ebenfalls ein Niedersachse.„Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgehen kann“, sagte Hendrik Hoppenstedt und merkte an, dass die Verhandlungen zügig geführt werden, damit baldmöglichst eine handlungsfähige und stabile Regierung für Deutschland gebildet werden kann. „Im Mietrecht wollen wir verhindern, dass Mieter durch unverhältnismäßige Mieterhöhungen finanziell überfordert werden“, so der Abgeordnete. „Anpassungen dürfen aber nicht dazu führen, dass Investitionen in den Wohnungsneubau blockiert werden. Hendrik Hoppenstedt erklärte: "Das schadet am Ende den Mietern selbst.“ Gegen hohe Mieten und knappen Wohnraum helfe langfristig nur ein ausreichendes Wohnungsangebot, ist der Abgeordnete überzeugt. Er sagte: „Deshalb ist bereits im Sondierungspapier eine Wohnraumoffensive vereinbart, die es mit Leben zu füllen gilt.“