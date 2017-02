Hoppenstedt ist bestätigt

CDU-Kandidat für die Bundestagswahl

Langenhagen. Mit überwältigender Mehrheit haben die CDU-Delegierten ihren Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt als Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 24. September 2017 gewählt. Bei der Wahlkreisvertreterversammlung des CDU-Kreisverbandes Hannover-Land erhielt der 44-jährige Burgwedeler Jurist 95,2 Prozent der Stimmen. „Ich bin dankbar über den Vertrauensvorschuss und freue mich über die Wertschätzung meiner Arbeit. Ich will unseren Erfolg von 2013 wiederholen und den Wahlkreis erneut für die CDU direkt gewinnen, damit ich mich weiter in Berlin für die Belange der Menschen aus der Region einsetzen kann“, sagte hendrik Hoppenstedt.Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 gewann Hoppenstedt den Wahlkreis erstmals seit 15 Jahren mit knapp 45 Prozent der Erststimmen direkt für die CDU. Seitdem setzt sich der Abgeordnete im Bundestag für die Interessen der Städte und Gemeinden Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf des Bundestagswahlkreises Nr. 43 (Hannover-Land I) ein. In seiner Bewerbungsrede gab Hendrik Hoppenstedt dafür einige Beispiele. So habe er sich bei der zunächst als Y-Trasse geplanten Alpha-E-Bahntrasse erfolgreich für die Anliegen der Betroffenen eingesetzt. Die Anwohner erhalten zukünftig den höchstmöglichen Lärmschutz, was beim Ausbau von Bestandsstrecken bisher nicht vorgesehen war. Auch gibt es gute Chancen, im Zuge des Ausbaus die beschrankten Bahnübergänge durch Brücken oder Tunnel zu ersetzen, um so die Wartezeiten zu beenden. Bei der geplanten SuedLink-Stromleitung habe Hendrik Hoppenstedt zwischen den Interessen aller Beteiligten vermittelt.Gastredner Volker Kauder, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, lobte Hendrik Hoppenstedt für seine fachliche Kompetenz, die er auch in Fraktionssitzungen schon mehrfach unter Beweis gestellt habe. So sei der Abgeordnete besonders durch seine klare sachliche Argumentation und seine Standhaftigkeit positiv aufgefallen.