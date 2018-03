Hoppenstedt übernimmt Amt

Staatsministers bei der Bundeskanzlerin

Langenhagen. Hendrik Hoppenstedt, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem hiesigen Wahlkreis,hat gestern von der Bundeskanzlerin seine Ernennungsurkunde zum Staats- minister erhalten und seinen Amtseid geleistet.Direkt im Anschluss an seine Ernennung kam am frühen Abend das neue Bundeskabinett zu seiner konstituierenden Sitzung im Kanzleramt zusammen. Hoppenstedt wird auch künftig an den Kabinettssitzungen teilnehmen, die üblicherweise am Mittwochmorgen stattfinden.Heute fand dann die Amtsübergabe des Chefs des Bundeskanzleramtes und der Staatsminister vor den versammelten Mitarbeitern des Bundeskanzleramts durch die Bundeskanzlerin statt. Hendrik Hoppenstedt sagt: „Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den vielen Mitarbeitern dieses ganz besonderen Amtes.“