Hübsch verpackt und auch verzehrt

BfK bei weihnachtlichem Backnachmittag im Margeritenhof dabei

Kaltenweide. Der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK), der den Namenszusatz:„für Familie, Jugend und Demokratie“ führt, hat auch die Senioren im Blick.So haben Vereinsmitglieder und dessen Familienangehörige zusammen mitden Bewohnern des Margeritenhofs einen weihnachtlichen Backnachmittag gestaltet. Julia Schöll nahm mit ihren zwei Söhnen, zehn Monate und zwei Jahre alt, amPlätzchenbacken teil: „Es war ein wirklich schöner Nachmittag undeine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit mit vielen netten Menschen.“ Paul, zehn Jahre, ergänzt: "Toll, dass so viele ältere Menschen mitgemacht haben." Ein Teil der Kekse wurden an Ort und Stelle verzehrt, andere wurden hübsch verpackt und für die Lieben daheim mitgenommen.Die Idee für den gemeinsamen Backnachmittag und die anschließendeOrganisation kam von Rabea Lachkam: „Alles in allem war es ein runde Sache, es hat allen Beteiligten viel Spaß bereitet, gerne im nächsten Jahr wieder."