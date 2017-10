Immer mehr Schüler in Containern

Abriss der alten Sporthalle an der IGS-Süd

Langenhagen (gg). Die alte Sporthalle an der Angerstraße wird im März nächsten Jahres abgerissen. Mehrheitlich gab der Rat in der jüngsten Sitzung sein okay zu den Plänen der Stadtverwaltung. Die Grünen enthielten sich der Stimme als Protest gegen die mangelhafte Erörterung der Alternativen, so Fraktionssprecher Dirk Musfeldt. Der Abriss ist der erste Schritt zum Aufbau weiterer Klassenräume. Großen Bedarf gibt es an der IGS-Süd schon für das nächste neue Schuljahr, das im Sommer 2018 beginnt. Nach und nach werden dreigeschossige Container-Reihen aufgestellt, was sich in einem Kostenbereich von rund drei Millionen Euro bewegen wird. Später soll die Sanierung des Schulgebäudes beginnen.