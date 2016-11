In C-Dur und g-moll

Adventskonzert mit dem Kammerorchester in der Martinskirche

Engelbostel. Das Kammerorchester Langenhagen lädt zu einem weihnachtlichen Konzert ein. Zu hören sind das Weihnachtskonzert von Francesco Manfredini in C-Dur und das Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli in g-moll. Die Violinsolopartien in diesen beiden Konzerten werden gespielt von Elisabeth Lohmeyer, Mathias, Bernard Siegl und Antje Fahl-Müller. Außerdem wird das Cellokonzert von Antonio Vivaldi in a-moll vorgetragen. Solistin ist hierbei Sabine Lauer. Den krönenden Abschluss bildet das Violinkonzert von Johann Seb. Bach in E-Dur, bei dem Boris Alexander Schmitz die Solovioline spielt. Die Leitung des Konzerts hat Bernd Kaudelka. Das Konzert findet am Sonnabend, 3. Dezember, um 19 Uhr in der Martinskirche in Engelboste statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.