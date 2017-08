In entspannter Atmosphäre

Nächster verkaufsoffener Sonntag im CCL am 3. September

Langenhagen (ok). Noch zwei verkaufsoffene Sonntage stehen in diesem Jahr im City Center Langenhagen auf dem Programm: 3. September und 8. Oktober. Für den 3. September lädt das Team des CCL zwischen 13 und 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel in ganz entspannter Atmosphäre ein. Die Besucher erwartet ein unterhaltsames Programm. Folgende Aktionen stehen auf dann im Center an: 13 bis 18 Uhr Bike-Simulator mit Betreuer im Obergeschoss, Nähe Friseur Apel; 14 bis 18 Uhr Karikaturist Jurij Dedenko sowie Clown DimDim Dimitrij Schmidt, die beide im gesamten Center unterwegs sind.