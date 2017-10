„Intensiv-Station“ live in Langenhagen

Sonntag, 29. Oktober, ab 20 Uhr im Theatersaal

Langenhagen. Bissige Satire und hochkarätiges Kabarett mit Lars Reichow und Antonia von Romatowski, dazu Live-Musik und kuriose O-Töne. All das bietet die „Intensiv-Station“, die satirische Radiosendung von NDR Info, mit ihrem Monatsrückblick.Am Sonntag, 29. Oktober, gastiert die „Intensiv-Station“ um 20.00 Uhr im Theatersaal Mimuse in Langenhagen. NDR Info wird im Radio die Aufzeichnung der Satireshow am Montag, 30. Oktober, um 21.05 Uhr senden, in Langenhagen auf der UKW-Frequenz 99,5.Für den Satire-Rückblick auf den Monat Oktober begrüßt Moderator Axel Naumer neben seinem „Intensiv-Station“-Stammteam den vielfach ausgezeichneten Kabarettisten Lars Reichow, der mit treffsicherem Sprachwitz am Klavier deutlich Haltung zeigt: Klare Worte gegen Nationalismus und Rassismus sowie ein Bekenntnis für ein weltoffenes Denken und Handeln. Stephan Fritzsche wird als „Oberpfleger Fritzschensen“ das aktuelle Polit- Geschehen genauestens sezieren und die akuten politischen Notfälle pointensicher behandeln. In gewohnt gekonnter Manier präsentiert er zudem die besten O-Töne des Monats in seiner bei NDR Info-Hörern so beliebten „Tönenden Wochenschau“. Außerdem dabei: Parodietalent Antonia von Romatowski, die blitzschnell in verschiedene Rollen schlüpft – von der Kanzlerin der Herzen, „Angie Merkel“ bis hin zur Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht.Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist das extra für die Show in Langenhagen geschriebene Live-Hörspiel, das mit Stimmenvielfalt, Wortwitz und live hergestellten Geräuschen begeistert.Die „Intensiv-Station“ ist die politische Satiresendung von NDR Info. Jeden Montagabend ab 21.05 Uhr bietet das Informationsradio des Norddeutschen Rundfunks 55 Minuten bissige Satire, geistreiches Kabarett und kuriose O-Töne zum aktuellen Tagesgeschehen aus Politik, Wirtschaft und Showbiz. Zusätzlich tourt die NDR Info „Intensiv-Station“ seit mehr als acht Jahren als Bühnenshow mit prominenten Gästen und Live-Musik durch den Norden. Mit dabei waren unter anderem Hagen Rether, Jochen Malmsheimer, Jürgen von der Lippe, Henning Venske, Guido Cantz, Arnuf Rating, Horst Evers, Rainald Grebe, Matthias Brodowy und viele mehr.Karten für 16 Euro (zuzüglich Gebühren) gibt es im Vorverkauf online unter www.eventim.de und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen sowie eventuell Restkarten für 21 Euro an der Abendkasse des Theatersaals Langenhagen.