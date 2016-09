Interkulturelles Café öffnet

Treffpunkt zum Kennenlernen

Langenhagen. Eltern, Lehrer und Schüler der Brinker Schule sowie der IGS-Süd sind eingeladen, am Montag, 26. September, ab 15 Uhr das "Interkulturelle Café" zugestalten, das in der Mensa der Schule an der Angerstraße 12 von 16 bis 18 Uhr öffnet. Menschen vieler Kulturen sollen untereinander Kontakt finden. Flüchtlingsfamilien sind herzlich willkommen und sollen Unterstützung erfahren.Ein bunter Nachmittag im gemütlichen Rahmen soll so entstehen. Stephan Soppert (Sozialpädagoge) ist Ansprechpartner.