Ist der Tank leer?

Gottesdienst mit Thema am 27. Mai

Langenhagen. „Mir fehlt einfach die Kraft.“ oder „Ich kann nicht mehr.“ sind Sätze, die Pastor Marc Gommlich immer wieder in seinem Wirken als Seelsorger zu hören bekommt. Das Burn-out-Syndrom ist dann nicht mehr weit weg. Dagegen gibt es aber nicht nur Hilfe aus der Medizin, sondern auch von Gott. „Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.“ heißt es in der Bibel im Jesaja Buch Kapitel 40. Mit anderen Worten: Bei Gott können wir auftanken, wenn wir keine Kraft, keine Energie mehr haben. Und weil dieses Auftanken so wichtig ist, lädt die Elia-Kirchengemeinde zu diesem besonderen Themengottesdienst für Sonntag, 27. Mai, um 10 Uhr ganz herzlich ein. Damit die Predigt nicht zu trocken wird, wird Pastor Gommlich eine etwas in die Jahre gekommene, echte Tanksäule mitbringen.