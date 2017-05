Jeder kann jetzt alles

Kfz-Zulassungsstelle und Bürgerbüro unter einem Dach

Langenhagen (ok). Aus sechs mach vier, aber eben multifunktional: Drei Räume sind im Rathaus zu einem umgebaut worden; die Aufgaben von Bürgerbüro und Kfz-Zulassungsstelle können jetzt von allen übernommen werden. Insgesamt stehen dann neun Arbeitsplätze zur Verfügung, die noch in zwei weiteren Räumen zu finden sind. Mit einem elektronischen Türöffner wird noch für Barrierefreiheit gesorgt. Für Hard- und Software sind insgesamt 85.000 Euro investiert worden. Die Öffnungszeiten sind die gleichen geblieben: Montag 8 bis 18 Uhr, Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr, Sonnabend 9 bis 12 Uhr an jedem zweiten Sonnabend der geraden Wochen.