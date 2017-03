Jugendliche Trainees werden ausgezeichnet

Abschlussgottesdienst am 26. März in Engelbostel

Langenhagen. Vor einem Jahr waren sie selbst noch Konfirmanden, jetzt sind sie schon geschulte Mitarbeiter für die Jugendarbeit der Kirchengemeinden: Jugendliche aus den Kirchengemeinden Engelbostel, Kaltenweide-Krähenwinkel und Langenhagen haben seit August an einer Trainee-Schulenburg teilgenommen.„Dabei haben wir ihnen vermittelt, wie sie Andachten gestalten, Spiele anleiten und ihre eigenen Stärken entfalten können“, erläutert Diakonin Nora Rolf aus der Martinskirchengemeinde. Gemeinsam mit Diakonin Isabell Watral hat sie die Jugendlichen zu geschulten Teamern ausgebildet, bevor diese ihre Juleica, die Jugendleitercard, machen.Der Kursus endet am Sonntag, 26. März, mit einem Abschlussgottesdienst um 18 Uhr in der Martinskirchengemeinde Engelbostel. „Unsere Teilnehmenden haben diesen Gottesdienst mit vorbereitet und erhalten dort auch ihre Zertifikate“, sagt die Religionspädagogin.