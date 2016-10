Junge Ideensammler gesucht

Gestaltung des Spielplatzes Bachstraße

Langenhagen. Der Spielplatz Bachstraße soll saniert werden, Fördermittel aus dem Projekt "Soziale Stadt" stehen in Aussicht, so die Meldung der Stadtverwaltung. Kinder sind am Freitag, 4. November, ab 14 Uhr eingeladen, ihre Ideen für die Neugestaltung der etwa 550 Quadratmeter großen Fläche einzubringen. Treffpunkt ist der in den 1990er Jahren errichtete Spielplatz Bachstraße. Bei schlechtem Wetter wird die Kinderbeteiligung im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, fortgesetzt.In der Ideenwerkstatt werden die Wünsche und Anregungen der Kinder gesammelt und gemeinsam Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Ziel ist es, die Kinder so direkt am Entwurfs- und Planungsprozess zu beteiligen. Anschließend werden die Kinder erneut eingeladen, um das Ergebnis zu prüfen.Zu beiden Beteiligungsveranstaltungen sind die Eltern und der Sanierungsbeirat Wiesenau willkommen.