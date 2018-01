Kabarett und Musik

Thomas Müller gastiert beim Kulturring

Godshorn. Mit seinem Programm „Alles Müller“ gastiert der Kabarettist Thomas Müller aus Magdeburg am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne des Kulturrings am Spielplatzweg.Früher machte Müller alles. Er schrieb, spielte, sang, musizierte, koordinierte, organisierte, ärgerte sich mit Kollegen herum. Dann fand er Gleichgesinnte, die genau das sagten, was er dachte: Friedrich der Große, Karl Lagerfeld und Udo Lindenberg.Mit denen ist er jetzt unterwegs auf den Brettern, die ihm die Welt bedeuten. Und ob nun der Alte Fritz über die Zustände in Deutschland räsoniert, oder "Friedrich der Große“ über sich und die Welt philosophiert, oder Udo nuschelt: “Ey Alter, gehen wir Banker vergiften im Park“ - es ist alles Müller. Er spielt seit mehr als 40 Jahren erfolgreich Kabarett, schreibt seit zehn Jahren witzige, intelligente Texte, vorzugsweise politisch – aber immer mit Pointe. Dabei schöpft er aus seinem normalen Leben und seinem Ingenieur-Beruf.Karten für das Gastspiel sind ab sofort bei Buch und Papier Monika Frommeyer in Godshorn zum Preis von 18 Euro erhältlich. Einlass ist am Veranstaltungsabend um 19 Uhr.