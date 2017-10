Stadtverwaltung lässt Bäume fällen

Langenhagen (ok). Da musste aus der Sicht der Stadtverwaltung gehandelt. Da am Wochenende Böen zu erwarten sind, und die Bäume in der Ostpassage bei einem Zugversuch keine Standfestigkeit mehr bewiesen haben, sind sie am Mittwochmorgen gefällt worden. Die Bäume sind offensichtlich beim jüngsten Sturm schon beschädigt worden.