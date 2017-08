Katze über Korb gerettet

Tier aus der Dachrinne befreit

Langenhagen. Passanten bemerkten am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Walsroder- und Konrad-Adenauer-Straße ein Jaulen eines Tieres. Dabei stellte sich heraus, dass sich eine kleine Katze an der Dachrinne im dritten Obergeschoss eingeklemmt hatte und sich selbst nicht aus der misslichen Lage befreien konnte. Die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel wurde zur Tierrettung um 8.43 Uhr alarmiert. Einsatzleiter Kai Jüttner erkundete die Lage und forderte sofort das Drehleiterfahrzeug aus der nur ein paar Meter entfernten Wache Langenhagen nach. Über den Korb wurde die Katze daraufhin gerettet und dem glücklichen Besitzer übergeben.