Kein Ausweis, kein Zugang zum WC

Sanifair entschuldigt sich bei Langenhagenerin

Langenhagen (ok). Ein Erlebnis der unangenehmen Art hatte jetzt Silvia Bleicher. Nach einer Hüftoperation ist die Langenhagenerin Silvia Bleicher jetzt auf erst einmal auf Krücken angewiesen. Im Einkaufszentrum wollte sie kürzlich die Behindertentoilette, kann ja mit den Krücken auch nicht durch das Drehkreuz des Anbieters Sanifair kommen. Doch die zuständige Mitarbeiterin machte ihren einen Strich durch die Rechnung: „kein Behindertenausweis, kein Zutritt zur Behindertentoilette“, so das Argument. Für Silvia Bleicher natürlich überhaupt nicht einleuchtend. „Nach einer Operation und der anschließenden Regenerationsphase gibt es doch keinen Behindertenausweis“, sagt die Langenhagenerin, die sich nach der Abfuhr auf den Heimweg machen musste. Um später noch einmal zu ihrer Freundin, die solange gewartet hat, mit der Straßenbahn ins CCL zurückzufahren. Das Unternehmen reagiert verständnisvoll, bedauert die peinlich Situation. Die Zufriedenheit sei ein wichtiges Anliegen. Die Servicekräfte werden jetzt noch einmal für die Thematik sensibilisiert, damit sie sich in Zukunft höflich und kundenorientiert verhalten und als hilfsbereite Ansprechpartner zur Verfügung stehen.