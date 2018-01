Kein erhobener Zeigefinger für Vier- und Zweibeiner

Hundeaktionstag am Sonnabend, 10. Februar, im Quartierstreff Wiesenau

Langenhagen (ok). Der erhobene Zeigefinger solll an dem Tag nicht herausgeholt werden; vielmehr geht es darum, dass Gespräch zu suchen. Hundebesitzer sollen am Sonnabend, 10. Februar, motiviert werden, die Haufen ihrer Vierbeiner zu entfernen. Die Initiative für diesen Tag ist von der Arbeitsgruppe "Sauberkeit im Quartier" ausgegangen. Um 10 Uhr geht es mit einer Begrüßung am Quartierstreff los. Eine halbe Stunde später starten Zwei- und Vierbeiner dann zu einer Runde, um fünf Tütchenspender zu inspizieren, die neu angeschafft worden sind. Sie werden auf einem Grundstück an der Heinrich-Heine-Straße 46,/Ecke Uhlandstraße, Quartierstreff in der Freiligrathstraße GBA in der Liebigstraße, Jugendtreff am am Fuhrenkamp sowie Seniorenheim an der Bachstraße aufgestellt. "Der Verfügungsfonds hat uns 2.000 Euro als Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt", erläutert Claudia Koch das Projekt, bei über die Gespräche sogar eine Art Patenschaftssystem nach dem Motto "Dog Dates" entstehen könnte. Auch die Kinder sollen im Leseclub für das Thema sensibiilisiert werden, Sie stellen so genannte Hundehäufchen aus Farbe und Mehl her, verteilen sie im Quartier. Wer sie zum Hundeaktionstag wieder mitbringt, kann sich über ein kleines Give-Away freuen. Zur Aktion "Sauberkeit im Quartier" gehört zum Beispiel auch der regelmäßige Frühjahrsputz in Wiesenau. Die Arbeitsgruppe, die sich 2016 nach einer Umfrage gegründet hat, will in Zukunft auch noch die Erhöhung der Zahl der Abfalleimer und das Aufhübschen der Beete anfassen. Der sympathische Mitienander-Tag, bei dem auch eine Hundetrainerin sein wird, endet dann nach einem Imbiss um 13 Uhr. Aber die Arbeit geht natürlich weiter, die Arbeitsgruppe "Sauberkeit im Quartier" trifft sich wieder am Dienstag, 27. Februar, um 18 Uhr im Quartierstreff. Neue Mitstreiter sind natürlich herzlich willkommen, bitte einfach vorbeikommen.