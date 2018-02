Kerzenziehen im Familienzentrum

Sonnabend, 3. März, im Familiencafé

Langenhagen. Am Sonnabend, 3. März, können Kinder und ihre Eltern zwischen 15 und 17 Uhr im Familiencafé an der Hindenburgstraße 85 bunte Kerzen ziehen. Kerzen erhellen die Dunkelheit – ihr Licht hat eine große Wirkung. Besonders die Osterkerze als Ausdruck der Auferstehung hat eine große symbolische Strahlkraft. Aus den Osterkerzen der vergangenen Jahre können Kinder eigene Kerzen ziehen. Das Wachs wird in bunten Farben eingefärbt und ermöglicht ganz individuelle Ergebnisse. Außerdem können mit Hilfe von Teelichtern heimliche Botschaften vermittelt werden. Eine Teilnahme ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung. Fragen beantwortet Anke Kappler, Koordinatorin des Familienzentrums, unter der Telefonnummer (0157) 84 81 20 71.