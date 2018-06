Kidsgames sind angesagt

Ferienangebot in der Elia-Gemeinde

Langenhagen. Eine besondere Woche für Kids findet vom 30. Juli bis zum 3. August in der Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 mit der Organisation „Sportler ruft Sportler“ statt. „Die leutetende Kinderaugen der vergangenen Staffeln in früheren Sommerferien sind Motivation, wieder Neues zu wagen“, kündgit die Kinder- und Jugenreferentin Edit Szilágyi an, die sich auf die Teilnehmer freut. Für die Kinder ist es eine schöne Verlängerung des Urlaubs und für die Eltern ist es eine gute Möglichkeit, die Kinder in guten Händen abzugeben, und schon in den Berufsalltag zu starten. Ein buntes Programm wartet täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr auf alle. Vormittags gibt es Theater, Lieder, Spaßspiele, Geschichten aus der Bibel, Hüpfburg, dufte Kumpels und das Mittagessen. Nachmittags lassen Sportworkshops und Bastelarbeiten die Kinderherzen höher schlagen.Dieses Angebot gilt für Kinder der ersten bis sechsten Klasse. Die Kosten von 25 Euro für die Woche inklusive Mittagessen sind bewußt niedrig gehalten. Geschwisterkinder erhalten sogar einen Nachlass von fünf Euro. Die Anmeldungen steht zum Download zur Verfügung: www.elia-kirchengemeinde.de. Die ausgefüllten Anmeldungen kann im Kirchenbüro abgegeben werden oder per E-Mail an diakonin@elia-kirchengemeinde.de gesenden werden.