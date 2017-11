Kinder probierten neue Spielgeräte ausgiebig aus

Stadt feierte mit vielen Gästen symbolische Eröffnung des Spielplatzes Bachstraße

Langenhagen. Mehr als 50 Kinder und etwa halb so viele Erwachsene feierten jetzt die symbolische Eröffnung des neuen Spielplatzes Bachstraße. Als Bürgermeister Mirko Heuer zusammen mit Landschaftsplanerin Birgit Karrasch und Stadtplanerin Christine Söhlke von der Stadt Langenhagen sowie Sonja Griebenow und Ines Kruse vom Büro Linnea Landschaftsarchitektur das Baustellenband durchschnitt, hatten viele der jungen Gäste das neue Spielangebot bereits getestet. Auf der im Rahmen des Sanierungsprogramms „Soziale Stadt – Wiesenau“ neugestalteten Fläche befinden sich unter anderem ein Trampolin zum Hüpfen, Elemente zum Balancieren, ein Nest zum Wippen und ein weiteres zum Schaukeln sowie eine große Spiellandschaft. Drei bunte Vogelhäuschen in unterschiedlicher Höhe an roten Stelzen angebracht und verbunden mit Holzbalken oder Hängebrücke bieten viele Möglichkeiten zum Spielen, Klettern und Toben. Holzhäcksel oder ein besonderer Bodenbelag zu Füßen der Vogelhäuschen bieten einen Fallschutz, sollte jemand mal ins Straucheln kommen.Für knapp 199.000 Euro ist der Spielplatz Bachstraße neugestaltet worden. Das Ergebnis greift die Wünsche auf, welche Kinder in einer Ideenwerkstatt im November 2016 genannt hatten. Die Planerinnen von Linnea und Stadt berücksichtigten zudem die Bedürfnisse von sehr kleinen Kindern und Eltern. Auf der etwa 630 Quadratmeter großen Fläche befinden sich daher auch mehrere Sitzbänke und ein großer Sandspielbereich mit einem Bachtisch. Ältere Kinder und Jugendliche konnten sich ebenfalls bei der Gestaltung des neuen Spielplatzes einbringen. Auf einer Mitmachbaustelle sprühten sie Ende Oktober 2017 unter Anleitung der Graffiti-Künstler Patrick Wolters und Kevin Lasner von BeNeR1 unter anderem einheimische Singvögel auf einen an die Fläche angrenzenden Holzzaun.Die bunte Farbgestaltung und das abwechslungsreiche Spielangebot überzeugte bei der Eröffnung auch Erwachsene. Viele von ihnen waren sich einig: Der neue Spielplatz Bachstraße ist eines der Leuchtturmprojekte im Sanierungsprogramm „Soziale Stadt – Wiesenau“.