Kinder zeigen ihre Choreographien

"Sylvie`s Dance & Gymnastic Studio" lädt ein

Langenhagen. Zur Benefiz-Weihnachtsfeier im Theatersaal an der Rathenaustraße am Sonnabend, 17., und Sonntag, 18. Dezember, jeweils um 15 Uhr, lädt "Sylvie`s Dance & Gymnastic Studio" ein. Alle Kinder und Jugendgruppen werden ihre erlernten Choreographien zeigen. Die Kleinsten zeigen im kreativen Kindertanz ihr Können und darüber hinaus gibt es Ballett, Hip Hop, Jazzdance oder Cheerleading aus verschiedenen Altersklassen zu sehen. Die Showformation Dance Factory, alles Tänzerinnen die in vielen Märchen im Theater am Aegi mitwirkten, wird Ausschnitte aus ihrem Programm zeigen. Natürlich werden auch die Teams der Flying Devils dabei sein. Die Cheerleader, die weit über Niedersachsen hinaus bekannt sind, werden die Zuschauer mit Pyramiden begeistern.Seit Monaten üben alle kleinen und großen Tänzer, um auf der Bühne ihre Tänze zu zeigen. Für viele die einmalige Chance, auf einer großen Bühne zu stehen.Der Erlös aus dem Kartenverkauf (Karl-Kellner-Straße 105F) ist für den Fond "Langenhagener helfen Langenhagenern" bestimmt.