Martinskirchengemeinde feiert Happy Martini

Engelbostel/Schulenburg. „Wir von der Martinsgemeinde können nicht nur Kirche, sondern auch ordentlich feiern“, freut sich Stephan Mörke vom Kirchenvorstand auf das Gemeindefest „Happy Martini“. Das wird am nächsten Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 15 Uhr rund um die Martinskirche gefeiert.Bei hoffentlich gutem Wetter beginnt der Open-Air-Gottesdienst um 11 Uhr auf der Kirchwiese, den auch das Musikteam 96eins mitgestaltet wird. „Unser Kindergarten hat sich in den letzten Monaten mit den „Perlen des Glaubens“ beschäftigt“, sagt Kita-Leiterin Frauke Kiel, die mit den Kindern die einzelnen Perlen im Gottesdienst vorstellen und vom Glauben erzählen will. Zusammen mit Pastor Rainer Müller-Jödicke wird sie danach die Schulis, die nach den Sommerferien eingeschult werden, mit Gebet und Segen aus der Kita verabschieden.Zu allen Perlen werden die Kinder in der Kirche Stationen aufbauen, die die Festbesucher anschauen können. „Bei dem Fest kommen alle Einnahmen unserer Diakonenstelle zu Gute“, kündigt Kirchenvorsteherin Melanie Koch an, die sich mit vielen Ehrenamtlichen ums leibliche Wohl kümmert: „Es gibt einen Grillstand und eine Kaffeestube mit Kuchenbuffet, die Jugendgruppe ist wieder mit einem Crêpestand dabei!“ Am Bierstand will Stephan Mörke Bierdeckel mit dem Aufdruck „Kirche ist auch dein Bier!“ verteilen und so mit den Festbesuchern ins Gespräch kommen. Außerdem hat der Kirchenvorsteher einen MartinsHUGO produzieren lassen, der ebenfalls zugunsten der Kinder-und Jugendarbeit der Gemeinde verkauft wird.Ein Festhöhepunkt wird die Vorstellung einer CD werden: Die Engelbosteler Musiker Stephanie und Fritz Hamburg haben gemeinsam mit dem früherer Diakon Holger Kiesé eine CD mit Liedern für den Konfirmandenunterricht KU4 zusammengestellt. Mit Halbplayback wollen sie die Gemeinde zum Singen bringen. Auch der Back-to-Church-Chor und die Kita-Gruppe „Happy feet“ werden bei dem Fest auftreten.