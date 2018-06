Kirchenvorstände gewählt

Auszählung der Stimmen abgeschlossen

Langenhagen. Für die kommende sechsjährige Wahlperiode der Kirchenvorstände in den Langenhagener Kirchengemeinden Elisabeth, Emmaus, St. Paulus, Elia, Matthias Claudius, Engelbostel und Godshorn sind insgesamt 39 Sitze durch Wahl am vergangenen Sonntag zu besetzen gewesen; weitere Plätze werden nach der Wahl durch Berufung vergeben. Die Anzahl der zu Wählenden ist von der Größe der jeweiligen Gemeinde abhängig: Elisabeth sieben Personen, Emmaus sechs Personen, St. Paulus sechs Personen, Elia vier Personen, Matthias Claudius sechs Personen, Engelbostel sechs Personen, Godshorn vier Personen. Wahlberechtigt warenlaut Kirchengesetz alle Kirchenglieder, die bis zum Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben, am Wahltag der jeweiligen Kirchengemeinde angehören und in die Wählerliste eingetragen sind. Beispielhaft für das Engagement junger Gemeindemitglieder äußerten sich Janina Dollien und Viktoria Tießen in der Elisabethgemeinde: „Wir kennen einige der Kandidatinnen und Kandidaten persönlich und die anderen vom Sehen. Wir engagieren uns seit drei Jahren als Teamerinnen in der Evangelischen Jugend und es war uns sehr wichtig, jetzt auch bei der Kirchenvorstandswahl mitzuentscheiden.“Die Auszählung der Stimmen ist vollzogen. Hier die Namen der Gewählten: Elisabeth-Kirchengemeinde - Ulrike Bodenstein-Dresler, Sandra Schneider, Dr. Sigrid Neumann, Melanie Kröger, Ulrike Jagau, Bernd Schneider und Claudia Bugs; Matthias-Claudius-Kirchengemeinde Kaltenweide-Krähenwinkel - Susann Lichterfeld, Regina Wöhler, Hans-Christoph Greeske, Gabriela Pinkenburg, Silke Kaune und Alrun Gottwald; Martins-Kirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg - Stephan Mörke, Christian Frehrking, Heiko Fienemann, Jutta Köster, Ann-Marie Hamburg und Cora Willenbücher; Kirchengemeinde Godshorn - Marko Balkenhol, Linda Schneider, Willi Minne und JensSchulz; Elia-Kirchengemeinde - Heribert Borschel, Sebastian Stein, Dietmar Wehrmann und Uwe Homt; Emmaus-Kirchengemeinde - Marion Doering, Anja Quast, Joachim Kleinwächter, Tilmann Boer, Marc Lüschen und Jörg Meier; St. Paulus-Kirchengemeinde - Carolin Ratsch, Eberhard Engel-Ruhnke, Katrin Riedelt, Sigrid Kastner, Dr. Eckart Jakob und Joachim Balk.