"Klang und Leben" überzeugte

Demenz-Programm bei Medizin Mobil

Langenhagen. Für die Hausgemeinschaften von Medizin Mobil am Straßburger Platz gab es besondere Unterhaltung. Der Besuch der Gruppe „Klang und Leben“ bereitete viel Freude.Drei Musiker und ein Demenzcoach machten mit den Bewohnern eine musikalische Zeitreise in die Jugendzeit. Auf die Biographie aufbauende Gespräche ließen die Zuhörer in Erinnerungen schwelgen. Sänger Oliver Perau wurde von allen Bewohnerinnen angehimmelt, denn er bezog die Vornamen der ersten Reihe in die Lieder mit ein. Da wuren Lieder wie „Erika, der Lenz ist da“ zur persönlichen Ansprache.