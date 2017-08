Klassisch und modern

Konzert mit Cello und Orgel in Engelbostel

Engelbostel. Die Compenius-Orgel in Engelbostel kommt am Sonntag, 27. August um 18 Uhr zu besonderen Ehren: Das Duo Concertato spielt in der Martinskirche klassische und moderne Werke von Vivaldi, Bach, Pepping und Lee. Vikar Jens Wening freut sich auf das Konzert: „Das Programm verspricht meisterhaften Musikgenuss. Die berühmte Compenius-Orgel unserer Kirche wird ihre ganze Klangpracht entfalten können.“ Die Orgel der Martinskirche wurde nach dem 30-jährigen Krieg im Jahre 1648 von dem Orgelbauer Adolf Compenius gebaut. Sie war ursprünglich in der Aegidienkirche in Hannover aufgestellt. In den 1870er Jahren kam die Orgel für 900 Goldmark nach Engelbostel, wo sie die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs unbeschadet überstand.Am Sonntag wird Eun-Bae Jeon die Compenius-Orgel spielen. Sie studierte zunächst in ihrem Heimatland Südkorea und führte ihre Studien dann an der Hochschule für Musik und Theater Hannover fort. Auf dem Cello spielt Sabine Lauer. Sie wurde in Kalifornien geboren und arbeitet heute als Dozentin an der Freien Musikschule Hannover. Seit 1999 treten die beiden Künstlerinnen als Duo Concertato im Raum Hannover auf. Auch in Südkorea haben beide schon konzertiert.Das Repertoire von Duo Concertato umfasst Musik aus der Barockzeit, aus der Romantik bis hin zur Moderne. In Engelbostel werden die Suite Nr. 1 G-Dur von Johann Sebastian Bach, die Toccata und Fuge „Mitten wir im Leben sind“ von Ernst Pepping, die „Confession“ von Keun-Hyoung Lee und die Violoncellosonate Nr. 3 a-moll von Antonio Vivaldi gespielt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.