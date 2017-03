Kleine Malkünstler gewürdigt

Ortsbrandmeister bei Kinderfeuerwehr zu Gast

Langenhagen. Eine Siegerehrung gab es nun bei der Kinderfeuerwehr. Zum Hintergrund: Vor knapp einem Monat fand der Feuerwehrball im Maritim Airport Hotel anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Ortsfeuerwehr Langenhagen statt. Zu diesem Anlass hatten sich die Organisatoren überlegt, wie die Kinder und Jugendlichen aus der Kinder- und Jugendfeuerwehr teilnehmen können. Wegen der späten Stunden durften sie beim Ball nicht dabei sein. Man entschied sich, dass beide Nachwuchsgruppen Bilder malen sollten, die während des Balls an Stellwänden von den Gästen betrachtet und bewertet werden konnten. Das Motto der Bilder war natürlich "Feuerwehr". Ortsbrandmeister Jens Heindorf besuchte nun das Dienst-Treffen der Kinderfeuerwehr und überreichte gemeinsam mit Kinderwartin Sandra Köpke Geschenke für die drei am besten bewerteten Bilder der Kinder Hanna, Tobias und Tom. Es gab natürlich auch noch ein Sammelgeschenk für alle, so dass keiner leer ausging.