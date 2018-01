Grammophon-Lesung mit Jo van Nelsen

Langenhagen. Die herzzerreißende Liebesgeschichte zwischen Johannes Pinneberg und seinem "Lämmchen", die sich gegen Arbeitslosigkeit und Weltwirtschaftskrise behaupten, ist Thema des VHS-Semesterauftakts am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr im daunstärs.Anlässlich des 125. Geburtstags des Schriftstellers Hans Fallada liest der Frankfurter Musikkabarettist Jo van Nelsen die schönsten Passagen aus dessen Klassiker „Kleiner Mann, was nun?“ in der Urfassung. garniert mit Musik der 20er- und 30er Jjahre von Original-Schellackplatten, gespielt von einem Koffergrammophon. Dazu gibt es zeitgenössische Fotos auf der Leinwand, die die Zeitreise perfekt machen.Der noch heute bekannteste Roman Falladas, "Kleiner Mann, was nun?", machte seinen Autor 1932 mit einem Schlag berühmt. 2016 erschien erstmals die ungekürzte Fassung dieses Buches um den sprichwörtlichen "Kleinen Mann" der Weimarer Republik und sorgte für eine literarische Sensation. Auch heute noch rührt es durch seine präzisen Beobachtungen des Alltags und seine trockene Komik. Kaum ein anderes Buch vermittelt so spielerisch die Tragik des Einzelnen in den Wirren einer politisch wie wirtschaftlich unübersichtlichen Zeit. Begonnen hat Jo van Nelsen als Chansonnier und brachte bislang 17 Soloprogramme auf die Bühne und 19 verschiedene Tonträger in die Läden. Er arbeitet als Schauspieler und Moderator in Theater und Varieté, in Rundfunk und Fernsehen. Er erhielt unter anderem den Ralph-Benatzky-Chansonpreis und den Thüringer Kleinkunstpreis.Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 oder per Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegengenommen.