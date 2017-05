Gelegenheit macht Diebe

Im Jahre 2000 ist die Musikschule Langenhagen ins so genannte Walderseehaus eingezogen, seitdem gab es bereits drei Einbrüche. Vor zwei Jahren reichte den Dieben ein einfacher Stein, um sich unberechtigt Zutritt zu schaffen. Es stellt sich die Frage, warum in Sachen Sicherheit bislang noch nichts passiert ist. Offensichtlich ist die Einrichtung, in der Instrumente mit sehr hohen Werten gelagert werden, nicht ausreichend gegen Diebe geschützt. Und auch Vandalismus kann dort hohe Schäden verursachen, die bei den empfindlichen Musikinstrumenten nicht mehr zu beheben sind. Im Raum steht nach Auskunft der städtischen Pressesprecherin Juliane ein Sicherungskonzept für alle öffentlichen Einrichtungen. Mit der Umsetzung sollte aber nicht mehr allzu lange gewartet werden, denn wir wissen ja alle: Gelegenheit macht Diebe!Oliver Krebs