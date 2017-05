Komödie, Vorstadtroman und sogar Thriller

Sven Amtsberg stellt "Superbuhei" am 18. Mai bei Böhnert vor

Langenhagen (ok). Wer kennt die neue Kneipe mit dem Namen "Klaus Meine" in Langenhagen? Niemand. Nicht verwunderlich, denn sie ist der Fantasie des Buchautors Sven Amtsberg entsprungen. Wer sie aber näher kennen lernen möchte, solte sich sein Romandebut "Superbuhei" nicht entgehen lassen. Dort gibt es zum Beispiel die Kultgetränke "Gin of Change" und "Grog You Like a Hurricane" Zum Inhalt: Jesse Bronske, die Hauptfigur im Roman, arbeitet an seiner Einzigartigkeit, die aber von seinem Zwillingsbruder Aaron immer wieder auf gemeine Art und Weise vereitelt wird. Nicht einmal der Vater, ein Elvis-Imitator, kann die Söhne sicher auseinanderhalten. Ein Bruderkonflikt, der melancholisch erzählt, mit schrägem und unwiderstehlichem Humor daherkommt. Der Ton erinnert an Heinz Stunk und Sven Regener. Der Roman ist Komödie, Vorstadtroman und am Ende sogar ein Thriller, der in Langenhagen spielt. Eine Lesung mit dem Autor findet am Donnerstag, 18. Mai, um 20 Uhr in der Buchhandlung Böhnert im CCL statt.