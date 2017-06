Konfirmanden im Festgottesdienst

Pastor Claus Venz begleitete Jubilare

Krähenwinkel. 20 frühere Konfirmanden feierten ihr Konfirmationsjubiläum in der Matthias-Claudius Kirche. Für die Silberne, die Goldene bis hin zur Kronenjuwelen Konfirmation (75 Jahre) waren die Teilnehmer zum Teil von weit her angereist. Mit ihrer persönlichen Urkunde und geschmückt mit einer Rose stellte sich die Gruppe nach dem Festgottesdienst zu einem Erinnerungsfoto auf. Danach wurde fröhlich mit einem Glas Sekt auf das Wiedersehen angestoßen. Die Jubilare hatten sich vorher einen persönlichen Erinnerungsstein ausgesucht. In seiner Predigt erinnerte Pastor Claus Venz an so manchen Stein auf dem Lebensweg, der Dank Gottes Führung nicht zum Stolperstein geworden ist. Der Festgottesdienst wurde vom Posaunenchor mitgestaltet.