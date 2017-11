Konzert am Nikolaustag

Drei Gruppen von Ted Adkins singen

Langenhagen. Die „Ted´s Singers“ werden am Nikolaustag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im Forum an der Schützenstraße ein Konzert geben. Die drei auf „American Music“ spezialisierten Gruppen, die allesamt von Ted Adkins gegründet wurden und unter dessen musikalischer Leitung stehen, werden einen ganz besonderen Genuss bieten, den Musikliebhaber auf keinen Fall verpassen sollten.Das Gesangsensemble „Last Salt“, das sich aus Laura, Annika, Sabine und Ted zusammensetzt, macht Musik zu einem unvergesslichen Hörerlebnis. Das Quartett singt seit 2012 zusammen und wird unter anderem "Santa Baby" und "Have yourself a merry little christmas" zum Besten geben.Die 2002 gegründeten Eternal Flames sind nicht weniger facettenreich und werden das Publikum mit Songs wie "Jingle Bells" und "Winter Wonderland" auf das Fest einstimmen.Die seit 2009 bestehende Gesangsklasse „AnySingElse“ ist die größte der drei Gruppen und präsentiert eine gefühlvolle Auswahl aus ihrem aktuellen Weihnachtsprogramm. Die Sängerinnen und Sänger werden Lieder wie „Oh Come, All Ye Faithful“, „Silent Night“ und „Christmas Sanctus“ erklingen lassen. Darüber hinaus dürfen sich die Zuhörer auf „Es ist ein Ros entsprungen“ freuen - der ausnahmsweise deutsche Song ist ganz neu im Programm. Die ausgezeichnete Pianistin Ljubov Denisov wird ihr Können am Klavier unter Beweis stellen und die Gruppe begleiten.„Jede meiner Gruppen ist auf ihre Art einzigartig und doch haben alle eines gemeinsam: Wir lieben die Musik und wollen die Menschen mit unserer Leidenschaft berühren. Unsere Lieder gehen mitten ins Herz“, sagt Ted Adkins und verspricht einen großartigen Konzertabend.Zwei zwischen den Auftritten der jeweiligen Gruppen gelegenen Pausen bieten die Möglichkeit, Erfrischungen zu genießen.Eintrittskarten können ab Montag, 20. November, kostenlos an der Rezeption des Achat-Hotels, Konrad-Adenauer-Strßae, abgeholt werden. Am Konzertabend findet der Einlass ab 19 Uhr statt; es ist freie Platzwahl.