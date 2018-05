Sonntag, 24. Juni, um 17 Uhr

Krähenwinkel. Der Posaunenchor der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde zum Konzert ein. Viele bekannte Melodien aus dem Bereich der klassischen Musik werden zu hören sein. Mit dabei sind Werke von Bach, Telemann, Händel, Mendelssohn und Schubert, jeweils in Bearbeitungen für Posaunenchöre. Das Konzert findet am Sonntag, 24. Juni, um 17 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche.