Konzert im Forum

Akkordeon-Club lädt für 22. Oktober ein

Langenhagen. Das herbstliche Konzert des Akkordeon-Clubs findet am Sonntag, 22. Oktober, um 15.30 Uhr im Forum an der Schützenstraße statt. Akkordeonschüler und das Akkordeonorchester, unter der Leitung von Nemanja Lukic, zeigen ihr Können. Viele Stunden fleißiges Üben das ganze Jahr hindurch und viel Spaß an der Akkordeonmusik gingen voraus. Die Kinder und Jugendlichen, die seit fast drei Jahren von den Akkordeonlehrern Miroslav Grahovac und Nemanja Lukic unterrichtet werden, geben eine kleine Kostprobe ihrer Spielkunst und –freude. Auch die Erwachsenengruppe von Ina Voigt wird sich den Zuhörern präsentieren und die Spieler sind bereits jetzt voller Anspannung und Vorfreude."Die Vorbereitungen sind aufregend und einige Spieler stehen erst das zweite Mal vor einem hoffentlich großen Publikum und präsentieren als Solisten oder in einer Spielgruppe, was sie bisher erarbeitet haben. Allerdings werden die Zuhörer in diesem Moment sicher nicht sehen und erleben, wie viel Mühe und fleißiges Training dazu gehört, um ein schönes Konzertprogramm für Jedermann auf die Beine zu stellen", so der Bericht von Antje Wöhler vom ACL.Das Akkordeonorchester wird einen schönen bunten Melodienstrauß darbieten und einen beeindruckenden Musikquerschnitt präsentieren. Kartenreservierungen sind wie immer gerne direkt bei dem ersten Vorsitzenden Jan Hülsmann unter der Telefonnummer (0511) 72 61 927 möglich und auch für Rückfragen steht er natürlich immer zur Verfügung.