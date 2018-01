Konzert und Autogramme

"Mr. Bling Bling" beim Möbelhaus Porta

Region. "Mr. Bling Bling“ alias Alphonso Williams, Gewinner der vergangenen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“, kommt am Sonnabend, 10. Februar, zu Porta Altwarmbüchen, Opelstraße 9, für ein exklusives Konzert mit anschließender Autogrammstunde ab 14 Uhr.Für den im Jahr 1962 in der amerikanischen Soul-Metropole Detroit geborenen Musiker, der während seines US-Militärzeit in der Nähe von Bremen stationiert war und anschließend der Liebe wegen in Deutschland blieb, ging mit dem Gewinn von „Deutschland sucht den Superstar“ sein größter Traum in Erfüllung. Zunächst war er bei DSDS ausgeschieden, erhielt aber nach einer Online-Abstimmung die DSDS-Wildcard für die Motto-Shows und zog schließlich in das große Finale ein, das er deutlich gewann.