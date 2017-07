Kostenlos zum Schulstart

Studienkreis bietet Mathehilfe online

Langenhagen. Die Sommerferien bescherten Schülern eine lange Pause vom Problemfach Nummer eins, der Mathematik. Mit Formeln, Algorithmen oder Gleichungen tun sich besonders viele Kinder und Jugendliche schwer. Mathe ist mit großem Abstand Spitzenreiter der Nachhilfefächer. Um Mathemuffeln den Einstieg in das neue Schuljahr zu erleichtern, hat das Nachhilfeinstitut Studienkreis jetzt ein kostenloses digitales Mathepaket geschnürt. Unter studienkreis.de/mathehilfe sind viele Übungsaufgaben und Lernvideos zu vielen wichtigen Themen übersichtlich zusammengestellt.Wer Wurzelziehen für Gartenarbeit oder Terme für ein Freizeitbad hält, findet auf der Website die nötige Unterstützung. Zu allen Themen gibt es zum Einstieg ein kurzes Lernvideo. Hinzu kommen Beispielaufgaben, Tests und hilfreiche Merksätze. Aber nicht nur an den Schulstoff müssen sich die Schüler erst wieder gewöhnen. Damit die Umstellung vom Freizeit- in den Lernmodus leichter fällt, hat der Studienkreis einige Tipps zum Schuljahresstart: Rechtzeitig an den Tages- und Schlafrhythmus gewöhnen. Am besten schon einige Tage vor dem ersten Schultag früh aufstehen.Die Bücher- und Materialliste überprüfen und nachschauen, ob alles vorhanden ist.Die Schultasche vorbereiten. Muss noch ein unterschriebenes Zeugnis abgegeben werden? Den Arbeitsplatz in Ordnung bringen, den Schreibtisch vom Ferienchaos bereinigen, fehlende Arbeitsmaterialien sowie Stiftebecher und Aufbewahrungsboxen besorgen. Positiv auf das Schuljahr einstimmen, gemeinsam mit der Familie realistische Ziele festlegen und besprechen, wie diese am besten zu erreichen sind.