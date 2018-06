KrähenPowerKids komplett neu ausgestattet

Gleich vier Sponsoren unterstützen 1. E-Jugend des TSV KK

Krähenwinkel (ok). Eine Mannschaft – vier Sponsoren: Die KrähenPowerKids, die U 11 des Jahrgangs 2008 im TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, ist jetzt komplett und rundum neu ausgestattet und kann professionell auftreten. 14 kickende Kicker und das Trainerteam um Marcus Schoyerer, Mirko Anders und Elsoun Nesnedin der 1. E-Jugend des TSV KK freuen sich über das neue Outfit. Die Polo-Shirts hat Bouchaib el Kanbi von der Firma Meditec Germany Dental spendiert. Meditec ist auf die Einrichtung von Zahnarztpraxen spendiert. Die Spieltrikots kommen von Olaf Grundstedt von ATS Umwelttechnik, ein zuverlässiger Partner in Sachen Abwasser, Technik und Sicherheit. Zuständig für das Trainingsset ist die Trattoria da Fernando in Krähenwinkel, die auch das Essen für die Sponsoren ausrichtete. Und last but not least idt da noch LAS, der Auto- und Lackierservice von Frank Heine in Kaltenweide. Heine hat die Trainingsanzüge des Teams spendiert, das jetzt von Kopf bis Fuß gut versorgt ist. So gut ausgestattet kann sportlich eigentlich nichts mehr schief gehen. Und die Ziele der Mannschaft, die vor Kurzem auch an der Mini-WM von famila in Nienburg teilgenommen hat, sind hoch. "Wir wollen Meister in der Kreisliga werden", gibt Marcus Schoyerer vor und bedankt sich zugleich bei allen Unterstützern.