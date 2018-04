Kräuterspirale für den Blumen- und Gemüsegarten

Mitmachaktion für Groß und Kein unter professioneller Anleitung

Kaltenweide. Der Blumen- und Gemüsegarten des Vereins Bürger für Kaltenweide. soll in diesem Jahr um eine Kräuterspirale bereichert werden.Bei der Umsetzung des Vorhabens erhalten die Mitglieder des Arbeitskreis „Garten“ des BfK professionelle Unterstützung.Zum einen unterstützt Jan Waldhecker – Apotheker und Inhaber der Oliven-Apotheken in Kaltenweide und Krähenwinkel - den Aufbau der Kräuterspirale, darüber hinaus wird der Wildnispädagoge Jörg Näther von der Natur- und Wildnisschule „WildArt“ ( http://www.wildnisschule-wildart.de ) die Mitglieder mit seinem Fachwissen beim Aufbau und der Bepflanzung der Kräuterspirale anleiten und unterstützen.Der Bau der Kräuterspirale bietet vor allem Kindern und Jugendlichen eine gute Gelegenheit neues Wissen zu erlangen.Aus diesem Grund sucht der Arbeitskreis „Garten“ interessierte Kinder und Jugendliche, die Spaß daran haben, am Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. Mai, im Blumen- und Gemüsegarten am IKEP (Pfeifengrasstrasse) bei Bau der Kräuterspirale mitzuarbeiten und mehr über Kräuter zu erfahren. Losgehen soll es am Sonnabend, 5. Mai, um 10 Uhr.Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahre und ist unter anderem Teil des Jugendangebotes des AWO-Kreisjugendwerkes, dass in den Containern am IKEP seit dem vergangenen Wochenende angeboten wird: