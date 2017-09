Kreuzung soll gesperrt werden

Geplanter Termin am Stadtweg am 12. September

Engelbostel/Schulenburg. Die Hannoversche Straße wird voraussichtlich am Dienstag, 12. September, in Höhe des Stadtweges gesperrt. Wenn das Wetter mitspielt. Einer der letzten Arbeitsschritte des seit April andauernden Kreuzungsumbaus. Er war notwendig, damit auf dem westlich der Hannoverschen Straße gelegenen Gelände die neue Feuerwache Engelbostel-Schulenburg angesiedelt werden kann.Für die Dauer der eintägigen Sperrung werden Umleitungen ausgeschildert. In östlicher Richtung führen sie über Langenhagener Straße, Dorfstraße und Krummer Kamp und in westlicher Richtung über Langenhagener Straße, Stelinger Straße und Alt-Engelbostel.Die Sperrung wird sich auf die Linie der Busse 480 auswirken. Die Haltestelle Engelbostel/Stadtweg kann am Tag der Asphaltierung nicht angefahren werden. Regiobus und Verwaltung sind im Gespräch, ob eine Alternativhaltestelle eingerichtet werden kann.Auf einer Seite der Hannoverschen Straße werden Fuß- und Radweg frei sein. Der Kreuzungsbereich liegt für viele Grundschüler aus Schulenburg auf dem Weg zur Grundschule Engelbostel. Schulleitung und Verwaltung suchen gemeinsam nach einer Lösung.Für die Erschließung des Geländes westlich der Hannoverschen Straße wurden in den vergangenen vier Monaten ein Teil einer Wasserleitung sowie neue Schmutz- und Regenwasserkanäle verlegt. Im Zuge des Kreuzungsumbaus wurden die Fahrbahnen des Stadtweges und der Hannoverschen Straße verbreitert. In beiden Straßen wurde jeweils eine zusätzliche Linksabbiegerspur eingerichtet. Das Gelände der neuen Feuerwache soll problemlos an- und abgefahren werden kann. Insgesamt investiert die Stadt knapp 400.000 Euro in die Erschließung der Fläche.