Kunsthandwerker laden zur „Kreativ Zeit“ ein

Ausstellung am 31. März und 1. April im Festsaal

Langenhagen. Dem Frühling ist die nächste „Kreativ-Zeit“-Ausstellung gewidmet. Der Kunsthandwerkermarkt öffnet am Freitag, 31. März, von 16 bis 22 Uhr, und am Sonnabend, 1. April, von 11 bis 20 Uhr, im Festsaal an der Stadtparkallee 15. Rund 20 Künstler aus der Region zeigen Dekoratives und Nützliches aus den heimischen Werkstätten. Alles ist von Hand aus natürlicher Herstellung entstanden. Organisatorinnen sind die bekannten Langenhagener Künstlerinnen Sabine Sickau und Heike Spiekermann, die selber auch ausstellen. Ausdrücklich willkommen sind Fragen der Besucher. „Gespräch sind gut möglich und auch erwünscht“, sagt Sabine Sickau mit Blick auf die Vielfalt der Ausstellungsstücke. Filz, Keramik, Stein, Metall, Holz, Seide und vieles mehr wurden ideenreich gestaltet.Bewusst gewählt haben die Organisatorinnen den Festsaal an Stadtparkallee als Veranstaltungsraum. Sabine Sickau erklärt: „Es ist nicht irgendein Raum. Der Festsaal trägt mit seiner Kulisse zur Wohlfühl-Atmosphäre bei. Es soll für die Besucher angenehm sein, länger zu verweilen.“Kontakt gibt es auf der Internetseite www.kreativzeit-langenhagen.de. Der Eintritt ist frei.