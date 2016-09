Kunststoffdeckel gegen Kinderlähmung

Schule, Stadt und Sportverein unterstützen Rotarier beim Kampf gegen Polio

Langenhagen (ok). „Schluckimpfung ist süß – Kinderlähmung ist grausam“: Die Älteren unter uns kennen diesen Slogan zu Genüge. Nun ist Polio in Deutschland glücklicherweise schon lange ausgerottet. Habe es vor 30 Jahren noch etwa 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr gegeben, so sind es heutzutage wenige Hundert in den Ländern Pakistan, Afghanistan und Nigeria. Christian Rimpler, Präsident des Rotary-Clubs Langenhagen-Wedemark, sieht aber durchaus die Gefahr, dass die Krankheit durch die Flüchtlingsströme auch wieder in Europa Einzug halten könnte. Deshalb engagiert er sich mit seiner Wohlfahrtsorganisation für die Aktion „Deckel drauf“, bei der Kunstoffdeckel gesammelt und an Recyclingunternehmen verkauft werden. Ein einzelner Deckel wiegt rund zwei Gramm, 500 Deckel ergeben etwa ein Kilogramm Material, der Erlös deckt die Kosten einer Impfung. Jeder Deckel zählt also. Zwei Millionen werden in Deutschland pro Jahr etwa verwendet. Pro Tonne gibt es etwa 300 Euro. Gestartet ist die Aktion im Jahre 2014 – 34 Millionen Deckel sind seitdem gesammelt, 68.000 Polio-Impfungen sind seitdem allein durch die Rotarier finanziert worden. Durch die Unterstütztung der Melinda- und Bil-Gates-Stiftung konnte der Betrag sogar verdreifacht werden. In Langenhagen macht die Stadtverwaltung auch im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt“ mit, stellt eine Sammelbox im Rathaus auf. Auf dem Betriebshof wird für Langenhagen gesammelt, ehe die Deckel von einer Spedition abgeholt werden. Der MTV Engelbostel-Schulenburg und die Grundschule Engelbostel sind mit Sammelstationen ebenfalls im Boot. Und auch das Umweltdruckhaus beteiligt sich. Auch für sie gilt die Devise bei „End polio now“: Mitsammeln und Leben retten – jeder Deckel zählt! Mehr Infos unter www.deckel-gegen-polio.de.