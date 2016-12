Plätze sind noch frei

Langenhagen (ok). Wie lautet ein altes chinesisches Sprichwort? Der Weg ist das Ziel. Und genau unter diesem Motto steht auch die Aktion „Langenhagen läuft“. Egal, ob Laufanfänger oder Quereinsteiger – im Team läuft die Vorbereitung zum Zehn-Kilometer-Lauf beim Hannover Marathon. Ein individuelles Trainingsprogramm mit einem ausgeklügelten individuellen Trainingsplan ist garantiert; beim Silberseelauf am Sonntag, 5. Februar, findet die Generalprobe statt. Außerdem gibt es für einmalig 99 Euro: die Teilnahme an drei informativen Impulsvorträgen, regelmäßige Teilnahme an den Vorbereitungstrainings, Rumpf- und Athletiktraining im SCL Fitness Premiumclub sowie auch noch ein T-Shirt obendrauf. Anmeldeschluss ist am Freitag, 6. Januar, unter www.mein10km-lauf.de.