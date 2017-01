Langenhagen läuft

83 Teilnehmer trainieren für Zehn-Kilometer-Lauf

Langenhagen. Jetzt trafen sich die 83 Teilnehmer der Aktion "Langenagen läuft" zum ersten Mal zum Kick-Off im Cinemotion. Die Laufaspiranten erhielten einen für Ihre individuellen Ziele angepassten Trainingsplan und wollen gemeinsam am 9. April die Zehn-Kilometer-Strecke beim Hannover Marathon absolvieren."Damit werden wir eine der größten Startergruppen stellen", stellt Initiator Bernd Müller vom Leichtathletikclub Langenhagen (LAC) nicht ohne Stolz fest. Ab jetzt werden die Teilnehmer an jedem Wochenende bei angeleiteten Trainingseinheiten von den Trainern des LAC fit gemacht für die sportliche Herausforderung. Sehr unterschiedliche Teilnehmer haben sich angemeldet. Es sind Läufer ohne jegliche Erfahrung dabei, die sich ein herausforderndes Ziel setzen wollten, genauso wie Sportler, die die Strecke dieses Jahr mit fachkundiger Anleitung schneller als zuvor absolvieren möchten."Jeder kann mitmachen bei dieser Aktion", freut sich Internist und Laufexperte Matthias Marquardt, der nicht weniger als elf Bücher zum Thema verfasst hat. "Wir wollen alle Menschen für mehr Bewegung begeistern." Marquardt informierte im gut gefüllten Kinosaal über die Trainingspläne, richtige Kleidung und Laufschuhe. Vor allem aber schwor er die Läufer auf spannende zwölf Wochen ein, die nur ein Ziel haben werden: Die Ziellinie beim Hannover Marathon. "Wichtig ist vor allem, dass alle Läufer gesund an die Startlinie kommen. Verletzungen in der Vorbereitung sind leider nicht selten", ließ Marquardt die Zuhörer an seinem Erfahrungsschatz teilhaben und verwies auf das Trainerteam um Julie Reinke-Widowsky vom SCL-Fitness, die die Aktion mit Kraft- und Stabilisierungstraining ergänzen werden.Carsten Lambrich, eigentlich Schwarzgurtträger im Judo, der mit seinem Team aus der Apotheke nun auch die Laufschuhe schnürt, führte durch den Abend und stellte fest, dass sich alle Teilnehmer künftig kontinuierlich auf der eigens vom Hubert Greinert (HGS-IT) bereitgestellten Website über Trainingstermine und Neuigkeiten informieren können.Das erste Wochenend-Training bei klarem Winterwetter begeisterte dann auch alle Teilnehmer. Der nächste Impulsvortrag von "Langenhagen läuft" findet am 20. Februar statt. Nachmeldungen sind noch möglich unter www.mein10km-lauf.de .