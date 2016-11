Lebendiger Adventskalender

Godshorner Stationen vor Weihnachten

Godshorn. Täglich bis Weihnachten, immer um 18 Uhr, bietet die Kirchengemeinde zum Guten Hirten Treffpunkte für Jedermann an - gefeiert wird der „Lebendige Adventskalender“. Gemütlich kommen die Menschen bei Glühwein, Punsch und Gebäck zum Klönen zusammen. Weihnachtliche Geschichten und Lieder werden vorgetragen. Die diesjährigen Gastgeber sind: 1. Dezember - Familie Becker-Wook, Alt Godshorn 63; 2. Dezember - Familie Tuntke und Birte Röver, Hirtenplatz 3; 3. Dezember - Familie Wuttig, Neue Wiesen 15; 4. Dezember - Familie Gottwald-Draeger, Neue Wiesen 33; 5. Dezember - Familienstammtisch Jugendscheune; 6. Dezember - Frauengruppe Kapelle; 7. Dezember - AWO Unter den Eichen 5; 8. Dezember - Bläserkorps Godshorn Schule Rährweg; 9. Dezember - Familie Nordmeyer, Alt Godshorn 76; 10. Dezember - Familie Hoff, Birkenallee 52; 11. Dezember - „Gottesdienst Anders“ Kirche; 12. Dezember - "conTAKT & conVOICE" Kirche; 13. Dezember - Familie Jacobus Steinbrink 1A; 14. Dezember - Musik und Dichtung Kirche; 15. Dezember - Saxophongruppe Kapelle; 16. Dezember - Familie Gerth/Schulz, Weidenbrunch 86; 17. Dezember - Familie Teichmann, Kuckuckskamp 49; 18. Dezember - Familien Fuchß und Rihm, Clusberg 29/29a; 19. Dezember - Christa Radun, Am Schapdamm 8; 20. Dezember - Jugendteam Jugendscheune; 21. Dezember - Familie Baier-Hartmann, Birkenallee 17b; 22. Dezember - DRK Kita Am Kielenkamp; 23. Dezember - Familie Waue, Kapellenstraße 36 – 40; 24. Dezember - 15 Uhr Familiengottesdienst, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette.