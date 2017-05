Lebenswerk gewürdigt

Martinsgemeinde ehrt Werner Merten

Engelbostel-Schulenburg. Die Martinskirchengemeinde hat Werner Merten für sein Lebenswerk geehrt: Pastor Rainer Müller-Jödicke überreichte dem Professor deshalb den SonnTakt-Blumenstrauß. Mit einem solchen überrascht und dankt die Kirchengemeinde in jedem alternativen SonnTakt-Gottesdienst ein engagiertes Gemeindeglied für die Mitarbeit. Der Musikwissenschaftler und frühere Stöckener Pastor Werner Merten hat just seinen 90.Geburtstag gefeiert. Sein liturgiewissenschaftlichen Vortrag im Gemeindehaus im vergangenen Frühjahr ist vielen noch gut in Erinnerung. Am Pfingstmontag, 5. Juni, um 10 Uhr wird Werner Merten den Gottesdienst in der Martinskirche leiten.